針對工具機公會籲請政府出面請中鋼能協助平抑鋼價，來穩定市場一事，中鋼26日表示，以最近國際鋼價飆漲情況，中鋼相對漲勢溫和，且都有考量下游產業競爭力。

中鋼說明如下：

一、鋼板季盤為主、銷售價格穩健中鋼供應工具機業者之鋼板規格均屬季盤產品，三個月皆同一價格，本身即有平穩供價之功能，中鋼定價並無一日三市之情事。相較市面流通價格每日因應供需變化機動調價，實與中鋼鋼板定價方式有極大差異。

二、鋼板進口市佔四成、中鋼約占六成中鋼鋼板供應量僅能滿足部份國內市場需求，其餘仍仰賴進口。台灣鋼鐵公會統計顯示，109年台灣全年鋼板進口量近50萬噸，市占率高達42%，中鋼約占58%，中鋼並非國內鋼板用戶唯一的供應來源，兩者缺一不可。

三、國際煤鐵原料價格急遽飆升、中鋼吸收部份成本共體時艱中鋼煤鐵等原料100%自海外進口，去(109)年以來國際原物料成本持續攀升，鐵礦砂漲幅高達133.49美元/噸 (+144%)。然而中鋼長期為穩定國內鋼價，皆未足額反映原料成本調漲，去(109)年甚至兩度調降鋼板價格。

四、國際鋼價飆漲、中鋼鋼價相對溫和

(1)中鋼鋼板價格已落後國際漲幅甚多，以中國流通價格為例，去(109)年第四季至今(110)年五月漲幅高達400美元/噸，中鋼調幅不到一半；而近期國內進口鋼板大宗之馬來西亞濟鋼報價較今(110)年3月已上漲約310美元/噸(約合台幣8,300元/噸)，國際價格飆漲，台灣實難自外於衝擊。

(2)國際原物料飛漲，然工具機使用鋼板僅占其總成本一至三成，且中鋼鋼板調價相對溫和。中鋼另針對各別產業的特性，也會適時地推出多元配套方案支持下游，務求整體鋼鐵產業鏈的共存共榮。

五、中鋼今日收盤股價34.85元，對照殖利率及EPS皆位於合理區間，況且中鋼股東超過百萬，何來炒股之嫌。

綜合以上，中鋼鋼板價格早已落後國際漲幅甚多，若中鋼未跟上國際行情趨勢，適度調價，與進口鋼板價差持續加深加劇，在自由貿易的機制下，進口料源基於比較利益，多數轉銷歐美等高鋼價區，導致台灣鋼市供需失衡，已偏離貿易常規；加上中鋼產能有限，若因此造成對國內各產業供料斷層，勢必將對台灣鋼鐵上下游之供需、營運，乃至整體經濟發展造成莫大衝擊。

(工商 )