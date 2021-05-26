倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高震盪收紅，終場上漲48.02點，漲幅0.29％，收在16,643.69點；櫃買指數亦同步上漲1.01點，漲幅0.51％，收在198.03點；三大法人進出方面，外資轉買19.5億元，投信續買2.92億元，自營商續買25.33億元，惟外資法人於台指期續買341口多單，累計淨空單部位為22,594口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股大盤經歷疫情恐慌下殺後，隨即反彈大漲逾千點，雖仍受制於本土疫情仍「燒不停」、月線持續震盪走跌下滑的壓抑，短線上易有震盪。不過，10日線於下檔轉而翻揚向上，預期台股若有拉回，幅度也不會太大，可望於16,200～16,300點附近出現強勁支撐。

台股中長線而言，仍有「三大利多」，首先，台灣是以「出口」為導向的海島型國家，經濟成長率與歐美、大陸等世界經濟大國息息相關，隨全球疫苗接種速率提升、經濟持續復甦，國內經濟仍可望維持成長。

第二，散戶資金動能之證券劃撥存款餘額，較上月暴增1,743億至2.99兆元，且連續6個月創新高，顯示國內整體資金動能十分充沛；第三，台股本波下殺中，融資餘額也急速大減，資金、籌碼面均有利台股續揚。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，股價25日雖出現震盪洗盤，惟26日隨即亮燈漲停，顯見內外資法人大戶心態仍偏多，後續只要量價不失控，預期仍有續揚機會。

展望後市，隨危機解除、反攻號角響起，後市並不悲觀，甚至不排除本波反彈仍有再戰前高、續創新高的機會。

(工商 )