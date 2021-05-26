新冠肺炎確診數飆高，收治病患的負壓隔離病房、普通隔離病床一位難求，不少醫院將一般病床轉為專責病床，但礙於中央1人1室規定，數量仍少。台北市長柯文哲指出，經過爭取後規定已改為2人1室，目前北市共有687個專責病床可收治確診個案，預計下周能再增加300床，總病床總數則為1023個。

柯文哲說，他前天去現場視察，發現起初中央規定要1人1室，導致大空間內只擺18個病人，他就認為這不可行，後來中央相信第一線觀察者的說詞，在昨天早上已明確發布命令，如果這種臨時被徵招來做專責病房的空間，可採2人1室，甚至更多。

經過昨日緊急動員，柯說，目前台北市負壓隔離病房、普通隔離病床及專責病床數共有1023個，減緩救護車送病人來卻卡在急診室的窘境。未來專責病房也會從17日的324間、26日的687間，未來也將增加300多床，預計可一路上升至1000間。

(中時 )