不動產代銷產業者海悅(2348)今日獲金管會核准現金增資發行甲種特別股案，將成為國內房地產相關類股首家發行特別股的業者，公司此次特別股發行總股數為3萬張，發行價格為每股40元，預計募集資金總額為12億元。

海悅發行特別股目的則主要為償還銀行借款、增加自有資金來源，並強化財務結構。

海悅全台代銷建案業績來源無虞，代銷本業成長強勁，在轉投資布局部分，2020年採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額1.04億元，且隨著轉投資之建案於2020年至2022年依建案完工交屋並陸續認列收入，未來三年公司都將有穩定的轉投資收益，在轉投資佈局上亦獲利穩健。

海悅此次為第一次發行特別股，屬無到期日，但公司得於發行屆滿5年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或部份之特別股；特別股股東可享有優先分派股息權利，股息以定價基準日之五年期IRS利率+固定加碼利率(3％～5％)按每股發行價格計算，並採現金一次發放。

分析師指出，企業發行甲種特別股支付約定利息達成市場籌資的目的，且不對原股權的稀釋，有相當多金融業採用此籌資模式。

(時報資訊)