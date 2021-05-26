工業電腦廠安勤(3479)續去年加入「5G台南隊」後，日前再宣布進駐「台南贏地創新育成基地」，將在基地室內設置攤位展示RENITY ARTEMIS即時定位管理解決方案與RENITY ARGUS即時預測維護解決方案，持續布局5G應用商機。

安勤去年7月在國發會、經濟部、科技部與台南市政府率軍下，以技術提供業者與設備提供業者及終端應用業者共同組成「5G台南隊」，在台南市打造首個將5G技術應用在公共領域的城市，並共同簽署合作備忘錄（MOU），為國內首個大型5G相關專案。

在經濟部中小企業處支持下，台南市府攜手台南市議會共同推動設立贏地創新育成基地，提供新創團隊6間獨立辦公室、共享空間、會議室、商務設備、直播室、休憩區等嶄新創業環境，融合歷史文化與創新科技，為創業青年打造完善的創業基地練功房。

安勤表示，透過此次展示機會，希望未來能為新創公司、新的創業家提供技術協助，尤其對智慧城市、都市更新、智慧製造、甚至智慧醫療等領域的數位轉型創業輔導，貫徹贏地對於永續經營的目標，為新一代的公司實現夢想。

受淡季及缺料影響，安勤2021年首季合併營收10.64億元，季減0.82％、年減30.58％，毛利率雖雙升至24.3％、但營益率降至3.68％的近9年半低點。加上業外轉虧，使歸屬母公司稅後淨利0.19億元，季減61.11％、年減80.25％，為近9年半低點，每股盈餘0.27元。

安勤4月自結合併營收2.84億元，月減11.2％、年增19.06％。累計前4月合併營收6.44億元、年減22.15％，為近6年同期低點。展望後市，公司預期博弈及零售業務將小幅回溫，美國投票機及驗票機訂單持續出貨，營收可望恢復成長，惟仍須留意缺料干擾。

(時報資訊)