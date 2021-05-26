台灣本土確診病例居高不下，指揮中心今（26日）宣告強化三級警戒相關措施和裁罰規定，不過就有一名女網友指出，面對嚴峻的疫情，不少人只能困在家中防疫，但是雅房租客因為需要和其餘房客共用浴廁，恐淪為防疫破口，讓她憂心忡忡，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，當年在台北求學期間，為了省錢選擇承租雅房，好幾個人同住一層樓，但每間只用木板隔開，所有房客共用一間浴廁，且租客身分除了學生還有上班族，根本不知彼此身分。

原PO回憶，當時白天在學校上課、晚上待在圖書館吹冷氣，假日也是往咖啡店或是百貨公司跑，「雅房只剩下睡覺的功能」，但如今疫情嚴峻，所有人只能困在家中防疫，避免群聚，讓她不禁憂心，「是不是住雅房的人慘了？尤其經濟不好的人，共用廁所才是最毒的，現在住雅房的人要怎麼辦？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「共用廁所真的是隱憂」、「廁所要保持通風」、「真的滿慘的，想回家可能也沒辦法」」、「套房有的沒對外窗，那也是很可怕」、「再爛的套房，還是大勝共用廁所」；此外也有網友表示「公司不是也共用廁所嗎」、「公司也差不多，共用廁所、共用空調，水塔沒在洗，空調用水塔的水」。

事實上，高雄市政府衛生局20日的疫調就發現，一名確診個案引發同間餐廳不同包廂、互不認識的客人也染疫的餐廳群聚，研判「共用廁所」可能為傳染途徑。

重症專科醫師黃軒也指出，在廁所內病毒可能是潛藏在染疫者的糞便內，隨著沖水馬桶的湍流，將含有病毒的氣溶膠顆粒散播到馬桶附近的空間。

如果真的無法避免使用公廁，除了戴上口罩之外，使用時記得清潔馬桶座圈，沖水前更要事先放下馬桶蓋，減少廁所內病毒飛沫從糞池噴出的濃度；而廁所內的沖水按鈕、牆壁、門把、水龍頭等都可能存在病毒顆粒，上完廁所後務必使用肥皂仔細清潔手部。

(中時新聞網)