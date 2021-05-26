世紀鋼(9958)今日參加證交所舉辦產業主題式業績發表會；公司表示，鋼結構產業今年案量需求比原預估還多，已超出現有國內鋼構廠商產能，評估2021年無法消化市場需求，預估明年(2022年)因供需因素仍能維持較好的利潤 。

世紀鋼指出，公司在鋼結構業務方面，目前在建工程計22案，尚不含台北港、台中港建案，將依各工期需求預計於2023年全部交付完成。

世紀鋼因應離岸風電製程及供貨，已進行產線調整；旗下桃園廠以風電鋼構前端供應鏈為主，傳統鋼構則由雲林廠為主及緬甸廠協助供貨，該項佔比將逐年調整至產值的15%~20%。

世紀鋼去年開始受惠離岸風電產品大量出貨，去年營運創新高，2020年營收約64.09億元，年增167%；受惠風電產品毛利率較高，整體毛利率上升至29.3%，年增13.9個百分點；稅後純益9.35億元，年增26.6%，每股純益4.38元。

世紀鋼今年第一季營收16.64億元，毛利率29.2%；稅後純益2.43億元，每股純益1.06元。前4月營收22.73億元，年增47.26%，主要受惠風力事業持續投產。

世紀鋼在離岸風電的主要製造項目，為離岸風機之水下基礎，產品包括單樁式水下基礎，以及套管式水下基礎。

台灣非核家園政策，2025年再生能源發電量預計占比達20%。2019年修訂「再生能源發展條例」，提高再生能源目標。預定2025 年離岸風力發電達5.7GW。經濟部於5月11日公布離岸風電第三階段區塊開發草案，其中2026~2035年十年間共釋出15GW，比先前預告增加5GW，每年釋出的開發量也提升到1.5GW。同時將落實本土化要求，促進國內相關產業發展。

未來願景方面，世紀鋼於未來的五年內加速成長及技術本土化，預計於2025年達到成本最佳化，成為國際頂尖的水下基礎製造公司；將積極參與台灣其他的風場專案，並逐步拓展亞洲其他離岸風場業務；因應國際趨勢，投入新式離岸風電基礎結構的開發以及製造，例如浮動式風力發電。

(時報資訊)