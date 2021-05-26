指揮中心昨(25)日宣布全國3級警戒、全國停課皆延長至6月14日，台大公衛學院教授陳秀熙表示，目前國內非藥物公衛措施NPI的落實程度只有75％，若多數公司停班，降低平均病例有效再生數（Rt值）的效果可達27％。外界好奇，全國三級警戒延長為何只停課不停班？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，必須兼顧「預防防疫疲乏」及「維持社會經濟活動」2大考量。

陳秀熙今(26)日在台大公衛學院防疫線上直播時指出，台灣現行NPI措施的落實程度僅75％，傳統市場、遊民仍有群聚，特種行業的傳染也在持續，雖然疫情會趨緩，但個案還是會不斷爆出，恐衝擊醫療量能，NPI若能做到9成，這波本土疫情可望在6月中旬受控。

根據全球40幾個國家的NPI措施資料統計，部分公司停班降低Rt值的效果有18％，多數公司停班效果有27％；限制10人以上聚會有42％；學校停課有38％；待在家的效果則是13％。其中限制10人以上聚會與學校停課，最能有效控制疫情。

此外，另一項針對226國的NPI措施評估也顯示，取消小型聚會、關閉教育機構及邊境管制，是最有效的前3名NPI介入措施。外界則好奇，既然全國都停課了，為何不乾脆停班？

陳時中今天在疫情記者會中回應，停班的確也能有效控制疫情，但目前更要預防防疫疲乏，同時還要維持社會經濟活動，這是停課不停班的最主要2大考量。

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(中時新聞網)