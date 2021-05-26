台灣餐飲業配合政府防疫措施，營業額均大幅衰退，台中市1家知名燒肉連鎖店業者，不畏懼旗下生意大受影響，於疫情期間獻愛心，分批輪流贈送愛心便當，給警局第一線警察同仁，疫情期間暖心又暖胃，也鼓舞員警士氣。

知名燒肉連鎖店業者26日午間，特別製作212份熱騰騰的「燒肉便當」，送到台中市警第五分局前，裡面有蔬菜、燒肉，及特製醬菜，菜色營養豐富，給近日忙碌防疫工作的員警們「吃飽飽」補充體力讓員警揪甘心。

知名燒肉連鎖店謝經理表示，防疫期間，店家遵守政府防疫政策，餐廳禁止內用，生意真的有受到影響，但是防疫當前人人有責，為感謝警察人員近日辛勞付出，特別送上熱騰騰的燒肉便當，讓大家可以吃飽有力氣、繼續在防疫前線打拼，警察在第一線防疫人員的努力付出大家有目共睹，透過這樣的心意、拋磚引玉，為波麗士們加油打氣。

台中市警五分局長林沐弘表示，感謝民眾對於警方防疫工作的支持與肯定，值此防疫作戰期間，如此暖心的行動已感動了同仁與帶來莫大的鼓勵，在此也呼籲疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要之外出及活動，出門務必戴好口罩，注意自身防疫措施，讓警民互相加油打氣，共同為防疫繼續努力。

(中時 )