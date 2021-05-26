原本在6月初揭曉的台新藝術獎，受疫情影響，將延後至7月10日公布，而每年開放觀眾上網票選「我心目中得主」，也將延長投票到7月9日。

「台新藝術獎」由台新銀行文化藝術基金會舉辦，以支持台灣當代視覺、表演及跨領域藝術創作為主，2020年歷經上半年疫情影響，下半年各式展演回溫，年度觀察提名未曾停歇，今年3月自百件提名作品中選出15組入圍作品，競逐「視覺藝術獎」、「表演藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

因疫情持續影響全球，這屆決選委員同樣由國內委員擔任，決選評審團包括藝術家潘小雪、劇場導演黎煥雄、詩人及劇場編導鴻鴻、藝術家高俊宏、策展人暨藝評人呂佩怡、數位藝術基金會藝術總監王柏偉，以及OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容擔任。

台新藝術獎表示，由於臨近獎項揭曉之際，再度受疫情波動影響，才延後揭曉時間，但對於入圍作品及藝術家的介紹與推廣，都已完整建置在「第19屆台新藝術獎」專網，透過線上文字及影音訪談，讓大眾認識入圍藝術家及其作品的創作歷程與內涵。「我心目中得主」投票活動，即日起開放投票至7月9日中午截止。

(中時 )