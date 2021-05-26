美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天發表卸任演說，相較其他國家，台灣確診人數和確診率仍算低，並未明確承諾美方會提供台灣急需的新冠疫苗。對此，國際事務部副主任何志勇表示，大多數的國人和他一樣難免失望。自從蔡政府執政後，對內始終宣稱台美關係是「史上最佳」，但為何美國至今卻遲遲不願表態支援台灣疫苗？

今天新增本土病例連同「校正回歸」共計633人，單日死亡11人創新高，累計46人不幸病逝，何志勇表示，國人是恐懼的，而第一線的醫護人員也飽受巨大的身心壓力。防疫不能只靠防守，最終還是需要民眾接種疫苗才能戰勝病毒；即便去年台灣靠著國人戴口罩、勤洗手的意識和及早關閉國境的措施，守住疫情，但民眾仍希望利用時間來爭取疫苗研發和採購。

何志勇指出，美國去年曾是全球受新冠疫情影響最嚴重的國家，但美國政府昨天宣布已有半數美國成年人完成接種2劑疫苗。現在回頭看，民進黨政府的「超前部署」究竟在哪呢？是「超前部署」防疫，還是拚政治、選舉？

何志勇說，日前主流外國媒體早一改態度，以complacency（自滿）和vaunt（吹噓）來形容台灣政府和社會，但民眾何辜？該負責的是成天宣傳、製造假象的民進黨政府。

何志勇表示，衛福部長陳時中日前和美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）視訊會議，貝塞拉推文「支持台灣取得疫苗的能力」（The U.S. supports Taiwans ability to access vaccines），也看不出美國確切的態度為何。

何志勇說，他聽聞酈英傑今日談話後，呼籲蔡政府必須認清國際現勢、停止無謂的對內「認知作戰」和仇視，並勇敢擔起責任，想辦法和民間合作，趕緊幫台灣人民找到有效、安全的疫苗。他也向國際社會呼籲，幫助台灣，就是幫助世界。

(中時 )