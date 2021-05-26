彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局26日公布最新足跡，包括了確診者18日8點40分到9點10分到過統聯客運彰化站，另外就是秀妃養生館的小姐，因養生館停業，和老相識「轉戰」到「楓采時尚汽車旅館」，男女雙雙確診，衛生局特別呼籲21日下午1點08分至3點46分有去該汽車旅館消費的民眾，要盡速到篩檢站篩檢。

彰化縣政府15日公布八大行業停業，確還傳出秀妃內不僅6名小姐百分百全都確診，還傳給新竹尋到尋芳的客人，引起外界一片嘩然，難道還可以偷雞摸狗，沒有停業？

彰化縣衛生局長葉彥伯今天說明，秀妃養生館新竹男確診案，警方已經根據帳冊和監視器查出，養生館確實已經15日閉門暫停營業，但是新竹男與其中秀妃養生館的按摩女是舊相識，按摩女也曾在新竹工作，新竹男下來彰化，兩人才相約去員林市「楓采時尚汽車旅館」。

葉彥伯提醒，有接觸史都要注意，留心做好健康自主管理，一般在病發前3天就有傳染力，傳染性還特別強。病毒相當強悍，在那個時段有到過員林汽車旅館的民眾，請做好14天自主健康管理，有症狀請立即就醫採檢。

(中時 )