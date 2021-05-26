58歲汪姓電焊工人24日於桃園市蘆竹區某工地上班時，疑似電焊機漏電，遭電擊至休克，同仁發現時趕緊通報工地主任，雖同仁有即時CPR也有迅速聯絡警消，但消防協助送醫後仍不治身亡。

汪姓男子為1名電焊工人，羅姓同仁24日下午3時發現汪男趴在電焊機具上一動也不動，將汪男翻過來才發現汪男遭電擊而休克，現場劉姓工地主任立即通知消防隊送醫，並現場實施CPR，但汪男經急救後仍於當日晚間8點宣告不治，後續詳細情形仍待調查。

(中時 )