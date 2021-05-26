桃園發生工地意外 電焊工人觸電休克 17:442021/05/26 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園發生工地意外 電焊工人觸電休克。圖僅供示意，非當事人與場所。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 58歲汪姓電焊工人24日於桃園市蘆竹區某工地上班時，疑似電焊機漏電，遭電擊至休克，同仁發現時趕緊通報工地主任，雖同仁有即時CPR也有迅速聯絡警消，但消防協助送醫後仍不治身亡。 汪姓男子為1名電焊工人，羅姓同仁24日下午3時發現汪男趴在電焊機具上一動也不動，將汪男翻過來才發現汪男遭電擊而休克，現場劉姓工地主任立即通知消防隊送醫，並現場實施CPR，但汪男經急救後仍於當日晚間8點宣告不治，後續詳細情形仍待調查。 電動輔助四輪車郊區沒電 暖心員警推無助老翁回家 張麗善接種AZ 醫籲有疫苗就打 (中時 ) #觸電 #電焊工 #同仁 #休克 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工地墜樓意外頻傳 市議員要求「工地0酒精」 勞工局：將加強稽查 14:272021/05/13 生活 網傳發生火警 群創：不斷電系統啟動排煙 19:562021/05/13 財經 航警版色戒 警官遭陸女色誘購劣質X光機「活貓看成鴨賞」遭重判 09:452021/05/14 社會 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 交長王國材視察山里站：台鐵若無法提供安全乘車環境 就是對不起乘客 19:262021/05/14 生活 拿200萬假鈔買毒 買家遭老虎鉗夾手圍毆丟包醫院慘死 13:492021/05/14 社會 屏東誤認確診廣發訊息 小黃司機送辦 04:102021/05/15 地方新聞 離奇 休旅車失控插進高雄民宅鐵門 只剩車尾在外 09:582021/05/18 社會 短腿汪試圖跨柵欄「使喚牠當墊背」成功飛越 10萬人傻眼 15:012021/05/12 萌寵 「我媽媽不見了」兒報警成功找回失智母 12:222021/05/14 社會 檢討台鐵事故頻傳 工程會：比照高鐵加強軌道防護、按鈴警示 14:222021/05/13 政治 社會熱門新聞 確診者「慘白一片」肺部X光傷害不可逆 醫直言：下半生恐攜氧氣筒 - 社會 北市防疫旅館凱撒大飯店 1快篩陽性婦人陳屍床上 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 綠營寫手林瑋豐自導自演假訊息 調察局約談檢舉人黃士修 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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