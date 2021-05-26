疫情嚴峻之下，但警方仍努力不懈執行專案，今（26）日下午4時許，台北地檢署檢察官親自帶隊，在士林地方法院旁逮捕1名嫌犯，現場傳出槍響，大約10名員警持衝鋒槍，壓制一名全身刺青的嫌犯，一旁則有員警全程攝影，現正帶回警局偵訊，詳細案情還有待進一步釐清。

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(中時 )