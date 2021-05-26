士林地院旁驚傳槍響 員警不畏疫情持衝鋒槍「全身刺青犯」 17:482021/05/26 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署檢察官帶隊指揮警方，在士林地方法院外逮捕一名嫌犯。（圖／李文正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻之下，但警方仍努力不懈執行專案，今（26）日下午4時許，台北地檢署檢察官親自帶隊，在士林地方法院旁逮捕1名嫌犯，現場傳出槍響，大約10名員警持衝鋒槍，壓制一名全身刺青的嫌犯，一旁則有員警全程攝影，現正帶回警局偵訊，詳細案情還有待進一步釐清。 ★中時新聞網關心您： 不良行為，請勿模仿！ 電視台播「萬華病毒」燃網路認知戰 鄉民心寒：標籤地名根本甩鍋霸凌 新北男逛谷關50分鐘吃3萬罰單 3度脫口罩遭勸惱羞吼：別跟我惹事 (中時 ) #槍響 #嫌犯 #逮捕 #警局 #刺青 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘆洲駐五股分駐所員警染疫 警局緊急匡列接觸者 13:532021/05/17 生活 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 09:462021/05/18 社會 基隆廟口停業 室內、外強制戴口罩 14:012021/05/17 生活 警駕車押解人犯撞死人 道歉賠償獲緩刑2年 14:542021/05/17 社會 疫情升溫 司法院啟動居家辦公措施 16:022021/05/17 社會 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 疫情延燒台北地院戒備 立委貪汙等3大案暫停審理 11:282021/05/17 社會 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 黑心商人趁機發國難財 印度疫情雪上加霜 16:072021/05/17 國際 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 陳時中稱疫情「沒急速惡化」 名醫看死亡數駁：沒唱衰這次慘了 - 社會 北市防疫旅館凱撒大飯店 1快篩陽性婦人陳屍床上 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 士林地院旁驚傳槍響 員警不畏疫情持衝鋒槍「全身刺青犯」 - 社會 綠營寫手林瑋豐自導自演假訊息 調察局約談檢舉人黃士修 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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