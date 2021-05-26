南投縣草屯鎮近期新冠確診案例增加，為防範新冠肺炎蔓炎，26日在草屯鎮啟動「社區篩檢站」，為民眾提供篩檢服務。衛生局長黃昭郎說，全程只約需20分鐘便可得到答案，若有民眾快篩檢測結果為陽性，現場等候全體民眾將改採PCR核酸檢測，後續檢測結果將由衛生局人員通知。

衛生局指出，社區篩檢站委請草屯鎮衛生所醫護人員及南投縣基層診所醫師，共配置約30名人力，在草屯鎮中山里集會所廣場前進行；篩檢對象為縣府近期公布確診者足跡有重疊者，自覺有新冠肺炎臨床症狀者，近期曾前往東方紅時尚會館消費和相關人員接觸者。

衛生局表示，草屯篩檢時間為下午2點至4點，工作人員佈置篩檢站時，現場就有約50名民眾排隊等候篩檢；現場檢疫流程分成5站，分別為報到區、等候篩檢區、篩檢區、檢驗區及等候報告區。

衛生局技正林阿藝說，民眾依序取號後，等待叫號進行報到，採實名制登記及做好量測體溫與酒精消毒步驟後，始得進入篩檢流程；民眾於篩檢過程中，須遵守安全社交距離1.5公尺的規範，等待工作人員引導。

林阿藝說，篩檢區為縣府行動篩檢車，民眾站在入口階梯處，由篩檢車內的醫師進行篩檢，再由工作人員將試劑送往檢驗區，民眾則前往等候報告區等待結果出爐；篩檢車與檢驗區採用塑膠隔板防護，讓傳染風險降到最低。

(中時 )