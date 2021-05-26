產險業簽保單也啟動疫情下暫行措施，可改用視訊。保險局局長施瓊華26日宣布，同意產險公會所提的暫行原則，即日起針對保單親晤親簽的規定，可改用視訊、錄音錄影方式，留存客戶簽署聲明書影像及辨識客戶身份，文件則先以電子郵件、拍照上傳或掃描方式傳送，待疫情警戒降到第二級，再送回紙本。

施瓊華表示，考量國內COVID-19已提升全國疫情警戒至第三級，應減少人與人間的接觸，為確保保險業營運不中斷，並同時兼顧保戶及員工健康安全與各項風險控管，產險公會提出暫行措施，其中五大重點：

一、人身保險業務部分(如傷害及健康保險)，其各項作業，原涉親晤親簽與紙本作業者，得以「視訊錄音錄影」方式辦理；至原應採紙本或書面作業者，得以電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真等方式替代正本先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司留存。

二、財產保險業務部分，其各項作業原應採紙本或書面作業者，得以「電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真」等方式替代正本先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司留存。

三、因應疫情期間所生的理賠疑義，由產險公會研議一致性之彈性處理方式，並於該公會網站以問答集方式周知。

四、保險商品送審相關作業，得先以電子公文方式通知主管機關及財團法人保險事業發展中心。

五、有關前揭採視訊錄音錄影方式替代親晤之風險控管措施如下：

(一)身分證明文件影像、錄音錄影檔案，應確保清晰度及品質以供後續查核作業。另檔案應指定相關權責人員進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業之適當性及意願。

(二)保險公司應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於20%，以確保客戶權益。另公司應電訪確認客戶意願並核對客戶簽名，並應就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。

金管會提醒，保險業上述之暫行措施，係為適度降低疫情所帶來之影響，提供及完成保險契約之各項服務，確保產險業各項服務及營運不中斷。產險業於實際執行時，仍應落實資訊安全、內部控制等各項控管機制，以確保客戶權益。

(工商 )