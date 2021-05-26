鹽水區農會蔥香肉燥搭配鹽水意麵。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

官田區農會菱角豬腳湯。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南優質畜禽店家網址連結之圖卡。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市畜牧場數量居六都之冠，因應居家防疫生活物資需求，市長黃偉哲推薦9間有網路訂購宅配到府服務的店家，民眾只要動手指點選網址連結，就可以買到臺南在地優質畜禽產品。

黃偉哲表示，台南市畜牧場約2200場，總產值200億元，居六都之冠，不僅提供充足且品質好的畜禽產品，目前疫情持續緊張，民眾若透過網路訂購畜禽產品，可減少外出採買染疫風險。

黃偉哲說，因此提供線上購物宅配到府服務，包括香腸、肉乾、蔥香肉燥罐、豬腳湯、排骨湯、滴牛肉精、鹿茸雞、優質雞蛋、燻茶鵝等各式畜禽產品應有盡有，請民眾多加選購。

農業局長謝耀清說，農業局這次彙整台南優質畜禽店家名單，包括台南市肉品市場股份有限公司、鹽水區農會、官田區農會、京園食品有限公司、台灣鹿茸生物科技股份有限公司、永發霸王雞、參軍牧場、台美畜牧場官田場、下營田媽媽鵝鄉園餐廳等。

謝耀清說，民眾只要動手指點選網址連結，就可以買到臺南在地優質畜禽產品。

(中時 )