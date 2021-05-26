5月26日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問，《速度與激情9》（玩命關頭9）演員約翰·希南（中文名：趙喜娜）近日因在電影宣傳活動中將台灣稱為「國家」而道歉，此舉引發美國國會參議員柯頓等人的批評，中方對此有何回應？

趙立堅表示，我覺得他們的批評是毫無道理的，誰都知道柯頓是個什麼人，他說的話就像廢紙一樣。

玩命關頭9主演之一、世界摔角娛樂（WWE）明星選手約翰希南（John Cena）日前接受台灣媒體採訪時曾表示，「台灣是第一個看到『玩命關頭9』的國家」，引發中國網友不滿。

約翰·希南隨後於25日在個人微博上用中文錄製個人影片表示，我是趙喜娜，我必須說現在在《速度與激情9》我做很多很多采訪...我有一個錯誤。對我的錯誤，我很很抱歉。我必須說現在很很很很很重要，我愛更尊重中國和中國人。

支持美國對台灣從「戰略模糊」改為「戰略清晰」的美國共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）而後在個人推特上就此表示：pathetic(可悲）。

(旺報 )