疫情升溫，有民眾接獲自稱「衛生單位」電話，指出與感染源接觸，需要回報個資，或有民眾接獲電話自稱是某醫學中心，表示家人感染新冠肺炎在醫院急救，須先匯款支付醫療費用後，才能入住負壓隔離病房，以此詐騙，苗栗縣警刑大提醒民眾小心被騙。

疫情期間，苗栗縣警察局打詐、阻詐不間斷，除要求所屬全力協助各項防疫措施，並持續查緝車手、集團性詐欺案件。5月24日上午10時許，通霄警分局苑裡分駐所接獲轄區彰化銀行苑裡分行通報指稱，有民眾疑遭詐騙，苑裡所所長陳昱升隨率員警到場，發現1名楊姓女子透過臉書認識網友，對方聲稱人在美國，欲返回台灣，需款5萬元處理事務，楊女不疑有他，前往銀行匯款，行方機覺查覺有異報警，經員警勸說此為假交友「徵婚詐財」的詐騙手法，楊女始打消匯款念頭。

24日中午，頭份警分局尖山派出所，接獲110通報指出，轄內有１名婦女疑似遭詐騙，員警到場發現這名林姓婦人，半夜接到一通電話假冒親人借款，隔天上午，林婦就到合庫銀行頭份分行匯款，事後驚覺有異報警，員警查證後確認是詐騙，及時通知銀行阻止匯款。

縣刑大統計今年1月迄今，苗栗縣內金融機構、超商通報，成功攔阻22件詐騙案件，金額達400餘萬元，成功幫助鄉親保住血汗錢。

(中時 )