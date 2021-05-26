國內疫情延燒不斷，第一線醫護人員首當其衝成為高風險族群，像是日前台南安平一名50幾歲男子，因桃園旅遊史確診，18日前往牙醫診所植牙時，一口氣就傳染新冠肺炎給7人，男牙醫師和女護理人員全遭感染，更讓人訝異的是，牙醫師當下替他診療時全副武裝，口罩、手套、護目鏡一樣都沒少，甚至還打過疫苗，究竟為何會感染，引發各界關切。

台南安平區某牙醫診所5月24日起休診2周，因牙醫師和女護理人員遭一名有桃園旅遊史的50多歲男子傳染新冠肺炎。據悉這位5旬男性案號4926，從板橋接觸案3033後，返回台南傳給妻子、4名部屬都確診，就連幫他植牙的5旬牙醫跟護士也也中標，1人傳7人。

值得一提的是，案5308的牙醫2周前才打過AZ疫苗，看診也戴N95口罩、穿防護衣、面罩、手套等全副武裝卻仍染疫，讓診所人員都感到錯愕。

案4926於18日到牙醫診所植牙，造成案5308的50多歲男醫師及案5455的40多歲女護理師雙雙確診，衛生局匡列18到22日曾到診所看診的患者及醫護相關接觸者並採檢，22人居家隔離、自我健康監測1人。

衛生局長許以霖表示，打疫苗可降低得到新冠肺炎的機率，也能降低確診後變重症的機率，不過，即使做了全副武裝的防護，在高風險的醫療行為中，風險仍是相對較高，所以不斷呼籲，防疫期間暫停「非必要的醫療行為」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )