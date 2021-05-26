國內新冠疫情持續升溫，萬華區更是因為茶室群聚感染成為重災區，不少藝人都挺身而出，以身作則發文呼籲民眾要落實防疫，非必要別出門、勤洗手、戴口罩，而老家在萬華的女星許瑋甯也吐露家人現況，希望大家一起加油，「加油，各地都要一起加油！」

許瑋甯日前在IG發文表示，「謝謝所有專業在前面衝刺防守疫情人員，你們的愛和溫暖所產生的力量，能讓我們心連心的，一起好好保護自己也保護別人，你們辛苦了」，更透露自己身在萬華的家人都安穩待在家裡，「希望萬華好好的，加油」。

網友也紛紛留言力挺：「疫情嚴峻，大家都要小心防疫」、「要靠大家自律囉～少點謾罵多點同理心」、「大家一起加油～力量很強大的」、「瑋甯加油，一起加油」、「謝謝妳的分享和提醒，很欣慰藉此得知妳和家人都安好! 疫情嚴峻，最需要的就是像瑋甯這樣，溫暖、正面的話語或思維」。

事實上，許瑋甯的老家在萬華，因為從小在單親家庭長大，因此和長輩的關係特別親密，儘管她忙於工作，還是會抽空回家陪伴家人，過去也經常在社群平台上和家人的合照、互動。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)