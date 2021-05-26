全國各級學校停課根據教育部政策將延長至6/14，不僅學校教師全面展開遠端教學，家長與學生也在適應線上課程的學習步調。為協助台灣家長更快速部署孩子的在家學習，亞洲自學品牌 Snapask 時課問，借鏡香港、新加坡等海外市場停課經驗，提出五大招讓爸媽輕鬆安排學科課程，不怕孩子學習進度落後。

疫情改變全球教學型態，在教育轉往線上發展後，不少學生也尋求數位工具輔助學習。 Snapask 時課問目前橫跨港、台、星、馬等亞太地區共 9 個市場，其中，新冠肺炎疫情爆發後星、馬、港、日、韓地區隨即停課， Snapask 時課問也與當地師生共同奮鬥，針對當地市場推出線上學習的方案，於疫情期間累積許多經驗。今年 1 月發表的《 2020 亞太區自主學習白皮書》數據顯示，去年疫情期間月活躍用戶數平均成長逾八成。如今台灣實施停課，Snapask 時課問借鑑海外觀察與經驗，不只祭出全方位的學習資源（時課問停課不停學網頁），更提供居家學習五大招，與全台師生家長共度遠距教學時期。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示，「Snapask 觀察到，多數亞太地區已在去年疫情衝擊下，發展出完善的線上教學機制，如新加坡政府大力推動遠端教學發展，並在去年 2 月就曾全面實施線上教學；香港師生更是透過多元的數位工具，建立起良好的線上學習模式。希望藉由 Snapask 海外的豐富經驗，協助台灣學生盡速且無痛銜接線上學習，也讓家長省去一大煩心事。」

面對全台停課，Snapask 時課問借鑑海外觀察與經驗，即時祭出全方位的學習資源，與全台師生家長共度遠距教學時期。（Snapask 時課問提供／黃慧雯台北傳真）

【第一招：降低環境干擾，讓學生專注學習】

打造獨立的學習空間以提升學生的專注力，並盡可能避免讓分心的因素，如大聲談話、進出房間等。上課前，也請再次確認網路連線、帳號登入狀況，減少在學習過程中，受設備打斷的機會。

【第二招：協助孩子規劃學習進度，善用線上資源輔助學習】

遠距教學讓老師難以即時掌握學生的學習狀態，家長可多關心孩子的學習情況，並利用教育部、學校所推薦的線上資源來加強，如酷課雲、因材網。 Snapask 時課問也於停課期間推出「進度攻略班」，提供全額免費的國英數線上課程，讓高中生能跟著雲端課表作息，維持學科進度與學習習慣。

【第三招：學習遇到問題，交給專業線上家教一對一解惑】

居家學習如果遇到問題找不到老師解答怎麼辦？家長不必再孤軍奮戰，回想學生時期的記憶，Snapask 時課問的即時問答服務，只要將題目拍照上傳 App，便能快速找到專業線上家教進行一對一的解題教學。疫情時間，Snapask 時課問也加碼第二波「無限問到飽」方案，前 100 名新用戶將能享有一個月問到飽服務，名額有限請盡速報名。

【第四招：協助孩子延伸課堂學習，培養興趣多元發展】

停課期間孩子少了與同儕交流的機會，建議家長可以與孩子共同安排運動或課餘活動，例如跟著線上影片進行健身課程，透過動態活動排解一個人上課的孤獨感，等。

【第五招：引導而不控制孩子，將學習自主權還給學生】

遠距教學不僅考驗學生的自律性也考驗著家長的控制慾，在新課綱講求的自主學習概念下，家長應透過與孩子的互動中，了解其學習情況，並適時提供適當而不過度的幫助，將學習的自主權交還給孩子，讓學生養成長期而持續的學習習慣。

Snapask 時課問作為學生線上學習的後盾之一，於停課期間推出「應援高中生」方案及全額免費的「進度攻略班」學習資源，更針對指考生推出高中一到四冊國英數的衝刺總複習課程，全力支持全台學生停課不停學。有需求的家長、學生可參考使用。

(科技)