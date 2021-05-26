女星楊采妮從出道就以清新脫俗外貌受矚目，新人時期就替郭富城、張學友和李克勤拍音樂錄影帶，之後在電影和音樂方面都有亮眼成績；楊采妮2013年結婚後，以減少戲劇作品，近日她和家人過47歲生日，睡到自然醒的素顏模樣曝光，仍是女神級顏值令網友直呼「不科學」。

楊采妮昨（25）日在臉書更新近況，23日和老公、雙胞胎兒子在家過生日，分享老公邱韶智準備浪漫驚喜，卻被兒子偷爆雷，讓她哭笑不得，「爸爸和兩位兒子早已經商量好今天要給我驚喜，而且還在前一晚不小心說漏嘴，『mama,we have a secret！但是不能說』」。

楊采妮和家人一起過47歲生日，素顏和體態都讓粉絲直呼美得不科學。(圖/ 摘自楊采妮臉書)

她最後收到一束鮮花和一條紫色裙子，老公還跟她解釋，「兩兄弟堅持一定要買purple的，少數服從多數…」，聽到禮物的由來也讓她感到溫馨又幸福；楊采妮表示雖然這兩年只有在家過生日，但除了有家人的愛，還會有粉絲們的留言祝福，她已經很滿足了。

而楊采妮也附上一家四口的溫馨合照，畫面中她和老公一起抱著雙胞胎兒子，臉上洋溢幸福美滿的模樣，素顏零修圖仍大方面對鏡頭，體態也維持得很好，看起來還是當年那個女神；粉絲也熱情表示，「還是我記憶中的那個祝英台」、「永遠的女神」、「妳真的美到不行」、「生了一對雙胞胎還能這麼美，太不科學」。

(中時新聞網)