雖逢中國大陸雨季來臨，水泥需求降低；但在錯峰生產等政策支撐、供給受控下，國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)大陸市場今年傳統淡季可望「淡季不淡」。市場預期，西進水泥廠大陸市場第二季的出貨量將會是穩定或小幅減少。不過，在錯峰生產、供給側改革下，供給受管控，價格仍會處於水準之上，整體獲利應可維持小幅成長。

大陸水泥市場，價格從4月起上漲，依5月中旬的水泥價格指數，較去年同期提升了7.81%。

西進水泥業者指出，中國大陸水泥市場，第二季進入傳統雨季，包括華南、華中、華東等多個省分，水泥出貨量都會受到影響；不過，在當地疫情趨緩，基建、房地產等都已進入正常運作，對水泥仍有一定的剛性需求。

除此之外，當地政府為刺激內需，加快、加大基建工程數量及投資，對水泥的需求會比去年增加。

為供給調控，大陸當地水泥廠今年也都將歲修時間拉長、錯峰生產力度加大，因此在供給受到管控下，水泥價格反而比去年同期上漲。 另外，大陸為執行碳中和政策，對水泥廠生產的碳排放標準日趨嚴格，這也讓市場供給受到一定的管控，水泥價格預期也會是「易漲難跌」。

台、亞泥認為，大陸水泥市場在當地政府嚴格執行「碳減排」下，未來對國內西進水泥廠的營運是正向的。

台、亞泥指出，大陸水泥價格今年第二季預期會維持比去年同期較高的水準；而出貨量預期也會比去年疫情時期還要增加，因此，今年第二季，大陸水泥市場的貢獻應還是會有一定幅度成長的。

(工商 )