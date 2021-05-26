疫情凶猛，一零四(3130)旗下104人力銀行統計，63％的受訪者感到焦慮、更甚去年，另有76％的求職者已受到疫情影響。104人力銀行總經理黃于純指出，疫情挫傷企業徵才、職缺短減約10％，最近三周，僅三分之一的產業增加或維持原本的徵才規模，金融、半導體、電腦及消費性電子製造業的防禦能力較佳，另外，三分之二下修原本的徵才規模，以餐飲、廣告行銷/傳播經紀、住宿、零售、批發等減徵最多，待業期可能拉長。

104人力銀行對照5月19日與4月30日產業工作數，餐飲業工作數三周來減少最多，由12.4萬個降至11.2萬個，幅度約9.6％，廣告行銷/傳播經紀減少人數居次，由1.2萬個減少至1萬個，但減少幅度最大，達2成多。不減反增的是金融業，由1.3萬個增加至1.4萬個，增幅9.1％，增加幅度最大的是投資理財業，增幅9.9％，由0.42萬個增加至0.46萬個。

104人力銀行於5月22日～5月24日針對803位104求職會員進行「疫情焦慮」調查，今年受訪民眾的焦慮感63.2％(合計非常焦慮21.3％與焦慮41.9％)，明顯高於去年的40.9％(合計非常焦慮9.3％與焦慮31.6％)，焦慮感增加22.3個百分點。

在有求職意願的受訪者中，76％表示已受到疫情響。最明顯的三大影響是：收到面試邀約數量比之前減少(64.3％)，延後面試(31.8％)，取消面試(22％)。

受訪者中，63％目前仍在職中，高達91％的上班族擔心疫情影響工作，是擔心前三件事是：減班休息(33.2％)，怕被傳染(26.9％)，人手短缺必須身兼多職(26.7％)。四大產業中，「一般服務業」擔心程度最高96％，最擔心被傳染(40.9％)，減班休息(37.1％)，被裁員及工作量減少(同占20.5％)。

(時報資訊)