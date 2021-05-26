英國零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer)周三報出全年獲利暴跌，反映出新冠傳染病導致服飾銷售銳減；公司並警告投資人，不要指望今年會有派息。
瑪莎表示，公司扭轉虧損的計劃正在取得進展，本財年的最初幾周表現良好，將會恢復獲利。該意見讓瑪莎股價在周三早盤上漲4%。
銷售高檔食品的瑪莎百貨在截至4月3日的上一財年中，在法定基礎上，瑪莎稅前虧損2.09億英鎊，劣於2019/20財年的6720萬英鎊稅前獲利。
瑪莎表示，受到關店影響，服飾和居家用品銷售金額減少31.5%。
另外實體商店的服飾和居家用品銷售金額銳減56%；而線上的銷售金額則增加53.9%。
在食品領域，新冠危機仍有成長空間，銷售金額增加1.3%。
英國所有服飾銷售商都受到新冠疫情的影響。上個月Primark也報出年度獲利下降90%；而有龐大網路業務的零售商Nexgt全年獲利仍下降53%。
(時報資訊)
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