金融業確診連環爆，26日累計已有22家金融機構、34名員工確診，但銀行卻為了「營運不中斷」不能暫時關閉，引發金融業、立委輪番砲轟。金管會銀行局長莊琇媛26日親上火線表示，全金聯與各界對營運不中斷政策的一些建議，金管會都「聽到了」！

莊琇媛表示，考量金融為國家經濟命脈，金融服務涉及民眾與產業之資金需求、公眾利益、經濟發展及社會穩定，所以金融業必須儘量維持營運不中斷。而疫情下的金融營運不中斷，是在一個保障員工安全的前提，同時也提供銀行業經營自主的彈性。

銀行局八大回應如下：

一、金管會110年5月25日已發布銀行業提供金融商品及服務彈性替代方案，目的在減少行員外出、客戶進入營業場所之次數，各機構可以依據上函規定，在符合內控原則下，自行調整業務之型態，並斟酌各分支機構受理業務之種類。

二、各金融機構可自行考量不同地區分支機構之員工安全及客戶權益維護等各項因素後，向金管會申請調整每日營業時間，及各分支機構彈性調整受理業務之種類，金管會受理後將優先處理。

三、疫情期間銀行應減少或停止員工非必要之外訪，金管會並將責由銀行業應滾動式調整業務人員業績目標與考核標準，避免員工於疫情期間因為業績壓力，承擔較高的健康風險。

四、銀行業總機構對於疫情期間堅守岡位，努力防疫，服務民眾績效良好之分支機構第一線員工，應予以實質獎勵或表揚。

五、銀行業總管理單位應提供營業處所工作之員工必要之協助及足夠之防護措施，並協助各分支機構調派工作人力，提供充分防疫物資、員工正確防疫指引。

六、銀行如因營業時間或作業流程之調整，所導致客訴案件，金管會將於公平待客原則評核時予以彈性認定及調整。

七、依中央流行疫情指揮中心(以下稱指揮中心)發布，目前全國各地疫情警戒標準均為第三級。金管會及銀行業亦配合指揮中心所發布之措施及步驟辦理。

八、員工是金融機構最重要的資產，是否將銀行業第一線人員列為優先施打疫苗對象或進行快篩，金管會將配合整體醫療資源情形，適時向指揮中心爭取。

全國金融業同業工會總會24日發函要求金管會應開放銀行業者在疫情重災區關閉部分據點，然而金管會25日卻仍堅守：銀行可以申請調整縮短營業時間，但不能暫停營業，引發金融業者嘩然，金融業者狠批根本是「恐龍」。

立委高嘉瑜26日也在臉書痛批金管會。高嘉瑜寫到，金融業染疫狀況愈發嚴重，金管會面對疫情卻只有兩個態度，要不就全部停辦（例如股東會），要不就全部繼續營業（銀行不能彈性關門），可說是食古不化，痛批金管會「置金融業生死於度外」，只想擺爛。

立委郭國文也直言金管會「食古不化」，不願改變現狀，改採視訊或線上作業等科技方式。目前金融圈染疫情況不斷擴大，已經累計共21家金控証券業者，33人染疫，但金管會卻對金融業員工及客戶的健康與安全輕忽。他還指出，去年疫情嚴峻的香港?例，已採取「提早結束營業時間」、「部分分行因職員確診暫停營業」等因應措施以保障大眾安全。而台灣在當年921期間也已經打破銀行營運不能中斷的鐵律，在重災區直接關閉部分的分行。

(工商 )