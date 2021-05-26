健和興(3003)自結前4月每股稅前盈餘為1.9元，銅等上游原物料價格飆漲，健和興準備啟動第2波漲價以反應成本上揚，健和興表示，第2季營收及毛利率將高於第1季，下半年會比上半年好，希望全年能有兩位數成長。

健和興今天舉行線上法說會，受惠於綠能電工及車用產品出貨暢旺，健和興今年前4月業績表現亮眼，公司自結4月合併營收達3.93億元，月增1.21%，年成長33.36%，連續兩個月創下單月歷史新高，單月營業淨利為9699萬元，較上月小幅成長，較去年同月勁揚73.33%，由於美金貶值認列外幣評價損失4107萬元及處分子公司投資損失1141萬元，單月稅前盈餘為3425萬元，較去年同月成長14.51%，以目前實收資本額15.57億元來計算，單月每股稅前盈餘為0.22元；累計1到4月合併營收達14.55億元，年成長逾45%，為歷年同期新高，稅前盈餘約2.95億元，每股稅前盈餘為1.9元。

健和興表示，目前產品以綠能電工連接器及車用連接器需求最暢旺，預估第2季營收將高於第1季，雖然銅價高漲，但4月毛利率在第1季水準之上，預估第2季毛利率不會低於第1季，下半年營收亦可望高於上半年。

健和興已於今年1月調漲產品價格，漲幅約15%到20％，公司已與客戶進行第2波漲價溝通，預估漲幅與前次差不多。

(時報資訊)