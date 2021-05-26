疫情期間，沒辦法上健身房運動，怎麼讓自己繼續維持良好的體能跟身材呢？很多人轉向利用YouTube或IG上的運動影片，在家自我鍛鍊。有哪些運動是適合自己在家進行的呢？今天就跟大家推薦幾個疫情期間，讓你紓壓又能維持身材的妙招！

陪寵物一起玩

陪貓咪玩玩逗貓棒、陪狗狗玩你丟我撿，不但能療癒你的內心，還能不知不覺增加運動量，研究顯示，如果主人能和自家狗狗一起減重，在寵物的陪伴下，甩肉效率會明顯高於那些單獨節食和運動的人，可能疫情解除後，你和寵物能一起變得又瘦又健康，真是一舉兩得呀。

Switch健身環大冒險

日本有位媽媽超熱愛玩Switch健身環大冒險，還因為健身環開始一連串居家運動和飲食控制的減重計劃，結果短短2個月成功瘦下20公斤，還練出了馬甲線和結實的腿部線條，當然，這也是持之以恆天天做才能達到的效果。

椅子運動不佔空間、動作簡單，能讓你在家上班還能維持好身材不走樣。（圖/取自pexels）

椅子運動

雙屈膝坐著：雙膝靠攏，雙手放在椅子扶手上，背部挺直同時抬起雙膝，一直抬到胸前收緊小腹，雙腳放下，但不要碰到地板。重複這一動作10到20次，可以鍛鍊到腹部的肌肉。

雙屈膝坐＋轉身：雙手放在扶手上，上身面向一次，只用這一側的臀部坐在椅子上，雙膝靠攏，一直抬到胸前。放鬆後再轉向另一側，每一邊重複10到20次，可以鍛鍊兩側的腰部肌肉。

膝蓋碰手肘：後背挺直不碰到椅背，雙手放在腦後，抬高右邊或左邊膝蓋，一直抬到胸前，同時把上身轉向反向，回到原來的位置，兩邊各重複15次，可以鍛鍊到腰部及下腹部肌肉。

站著鍛鍊腹斜肌：站在椅子後面，將左手放在椅背或者椅子扶手上；將右手舉過頭頂，然後慢慢放下，同時向後抬右腿，用右手觸碰腳跟，回到原來的姿勢，兩邊各重複10到15次，這組動作特別能夠鍛鍊臀部肌肉。

不過也要特別注意，休息也是減脂運動很重要的一部分，身體才能在運動後組織再生並提升骨骼質量。如果不懂得傾聽身體需要休息的聲音，又繼續訓練或提高難度，最終的結果就是受傷。

依照個人狀況，調整休息頻率避免受傷：

沒有規律運動的人：輕度活動1天，休息1天，活動1天，休息1天。

身體狀況良好：運動2天，休息1天，運動2天，休息1天。

定期運動的人：運動3到4天，休息1天，運動3到4天，休息1天。依此重複。

在家運動時，建議找面大鏡子，代替教練幫自己糾正錯誤姿勢，避免運動傷害。（圖/取自pexels）

睡前瑜珈

睡前做8分鐘的瑜珈，不但能讓你進入更深層的睡眠，連續12周，實測平均能瘦2~3公斤，還能增加有氧代謝能力，而且有練睡前瑜伽的人，身體中的瘦體素水平相對之前要來的更高。

睡前瑜珈包含了弓式、眼鏡蛇式、船式、高平板式、下犬式，有興趣的人可以到YouTube搜尋「睡前瑜珈」，有很多影片的分享。不過，在家運動時，別光盯著3C螢幕專注練習，因為身邊沒有專業的教練糾正姿勢，建議找面大鏡子，自己幫自己糾正錯誤姿勢，即使因為注意姿勢正確與否，而錯過幾拍或幾個動作，也別放在心上，因為正確的動作，才能避免運動傷害，得不償失。

以上就是讓你在家工作也能簡單做的紓壓運動分享，另外，在這邊很推薦一項免費工具，給在家上班的辛苦人資HR和苦惱於怎麼計算員工出缺勤的老闆們，1111人力銀行的「1HR人資管理系統」可定位和綁定號碼，讓員工打卡請假都方便，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。讓人資輕鬆在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無須進入公司，避免群聚風險。台灣防疫需由你我一起努力守護，1111人力銀行陪大家一起渡過疫情，讓你在家上班不煩悶！

(中時新聞網)