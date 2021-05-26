2021中國國際大數據產業博覽會於貴州貴陽舉行，通信網路裝置產業龍頭華為參展，吸引許多民眾駐足參觀。（許依晨攝）

2021中國國際大數據產業博覽會今日於貴州貴陽舉行開幕式，大陸國務院副總理劉鶴發表主旨演講時表示，中國將在更大範圍、更寬領域、更高層次推進對外開放，此外，要維護公平競爭，堅決反對壟斷，推動大數據產業規範、可持續的發展。

本屆數博會在貴陽和北京兩地同步舉行開幕式，劉鶴在北京會場出席開幕式，並透過視訊連線致詞。劉鶴表示，中國「十四五」規劃明確提出要加快數字化發展，政府積極推進數字經濟發展，「數字經濟正在成為引領中國高質量發展的一個新的引擎」。

對於大數據應用，劉鶴指出要加強制度建設。他進一步說明，數據要素具有邊際成本接近零、規模效應強、非排他性等不同於傳統生產要素的特點，因此要切實保護個人隱私、數據安全，探索實現更精準的「數據確權」。

劉鶴說，「數據確權」是非常重要的，更便利的數據交易，更合理的數據使用，要維護公平競爭，堅決反對壟斷，推動大數據產業健康、規範、可持續的發展。

對於劉鶴此番言論，不禁令外界聯想，近來如阿里巴巴、騰訊、百度等大型網路平台企業不斷擴張，尤以馬雲和其創辦的阿里巴巴數度被劉鶴領導的金融監管單位盯上，頗有警告意味。

此外，劉鶴致詞中又指中國要擴大國際合作，積極參與數字化國際規則的制定。他歡迎各國的企業在華投資和經營，「我們要高度重視涉及數字的倫理等方面的建設，使得這個產業發展更為健康」。

(旺報 )