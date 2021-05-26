受到諸多消息面影響，虛擬貨幣近期位於輿論的焦點，引起各界高度關注，而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一如既往的於推特（Twitter）上頻繁的討論虛擬貨幣，有網友好奇問馬斯克，虛擬貨幣有這麼多種，為什麼你獨愛狗狗幣；未料馬斯克的回應令人意想不到，「因為狗狗幣有狗和梗圖，其他虛擬貨幣沒有」。

馬斯克過去便經常於社群網站推特上談論虛擬貨幣，然而他的一言一行也往往牽動虛擬貨幣的價格，前一陣子宣布暫停開放比特幣交易特斯拉電動車，更引發比特幣價格大跳水，其他虛擬貨幣也跟著受傷，而眼見虛擬貨幣重創，馬斯克再度出來信心喊話，讓虛擬貨幣價格再度回升，而虛擬貨幣價格震盪如此劇烈，也使的不少幣圈人士紛紛跳出來呼籲馬斯克，不要再發推文了。

全球虛擬貨幣上千種，但眾所皆知的是，馬斯克最喜歡的並非指標龍頭比特幣或同樣知名的以太幣，反而最鍾愛的是為嘲諷「炒幣」現象而誕生的狗狗幣，這不禁讓人好奇，馬斯克獨愛狗狗幣的原因。

近期馬斯克於推特發文，若是有興趣共同發展狗狗幣，呼籲大家可以將意見上傳至軟體原始碼代管服務平台Github；底下即有一名叫David Lee的網友留言，「請問您對其他虛擬貨幣怎麼看？為什麼你更喜歡狗狗幣？」。

馬斯克對此透露原因，「狗狗幣有狗和梗圖，而其他虛擬貨幣很明顯並不具備」。

事實上，狗狗幣誕生於2013年，為美國IT工程師Jackson Palmer和Billy Markus所發明的一款虛擬貨幣，狗狗幣的誕生並非以一個具有價值流通的虛擬貨幣，反而是2位創辦人藉嘲諷比特幣而發明出來的，不過2人都已於2015年，先後出售持有的狗狗幣。

(中時新聞網)