日本桌球天后福原愛被爆今年2月與被網友戲稱為「橫濱大谷翔平」的高帥早稻田學弟親密約會兼過夜，神隱至今始終未露面，更把兩個孩子丟在台灣給老公江宏傑照顧，令江宏傑徹底心死，終於在上月向高雄法院訴請離婚。福原愛深陷不倫風暴，不僅台日兩地網友關注，連香港網友近日也在論壇上好奇問：「江宏傑這麼帥，福原愛為何會偷吃？」引發不少討論。

福原愛被爆與「橫濱大谷翔平」親密約會兼過夜，和江宏傑4年婚變引發外界關注，對此福原愛第一時間也發表聲明，否認外遇一事，強調與對方確實一起外出談心，但沒有同住一間房。可惜這套說詞似乎連日本媒體都不相信，因為之後日媒更踢爆其實橫濱大谷翔平早就結婚了，令被矇騙在鼓裡的福原愛崩潰不已，友人更爆料因為福原愛對這段感情是認真的，才會如此大受打擊。

嫁去日本的台灣人妻YouTuber「Mom Gaku」引述日媒報導，揭男女偷吃5心理原因。

如今江宏傑已向法院訴請離婚，與福原愛確定會有一場監護權大戰，不過香港網友更好奇的是，為何江宏傑這麼帥，福原愛還會偷吃呢？其實這個問題，先前嫁去日本的台灣人妻YouTuber「Mom Gaku」就有引述日媒報導，分析偷吃男女5個心理原因。

而這5大外遇原因分別為無法戰勝自己性慾、對男女朋友有不滿、覺得對方沒前途、少了對另一半心動的感覺，恰巧這時產生心動的人出現了，最後一個原因則是兩人生活太過無聊單調。Mom Gaku更指出覺得對方沒有前途，是特別針對女性偷吃的心理原因，「如果交往中的男性感覺不到有光明的前途，這時候有一個很有魅力的男性出現，比起追求安定的女性，追求刺激的女性很容易就偷吃了。」此分析也被網友留言大讚超準。

(中時新聞網)