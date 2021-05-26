「看好了世界，我只示範一次，在兩周內增胖10公斤！」

「疫情再持續，我怕到胖到連我家的狗都認不得我……」

這幾周在家工作的上班族愈來愈多，一堆人開始在家動手曬出各式美食和研發最新食譜，但同時又很擔心在家一直吃，家裡根本沒空間運動，會不會愈來愈「吃」肥？為了避免疫情結束後，辦公室出現暴肥災情，今天分享一些能吃得健康開心又不長肉的撇步，請好好收下！

起床第1餐很重要滴，拒絕澱粉陷阱。

早上起床的第1餐是很重要滴，一般來說我用燕麥無糖優格搭配水煮蛋，為什麼不在早餐攝取澱粉呢？因為早餐其實是身體堆積脂肪、變胖的關鍵，像是麵包、貝果、吐司、果汁，這些升糖指數特別高的食物，偏偏正是讓大家瘦不下來的減肥誤區。之所以早餐吃澱粉最容易變胖，是因為不管你睡到幾點起床，在還沒吃早餐之前，血糖數值是最高，這也就是為什麼糖尿病患者測血糖都是在空腹時。所以醫師和營養師也建議改吃蛋，比如水煮蛋、荷包蛋，避免讓血糖馬上上升，才不會落入血糖飆高的圈套。

喝水真的能喝飽？是不是唬人的啊？

如果你還想要「瘦上加瘦」，喝水絕對是你在瘦身這條漫漫長路上最好的幫手，多喝水不但可增加代謝率，還能幫助控制食慾，當身體缺水時，大腦會發出進食訊號，以得到更多的水分，但是大部分我們第一時間都會想到先吃東西，而不是喝水，久而久之，就會默默造成食物的過量攝取，所以如果水喝得夠多，相對也就不那麼容易會餓。

接下來午餐時間，推薦涼菜黑木耳雞胸肉，簡單又好做：

雞胸肉 1/2副

銀芽 150g

蔥 1支

蒜頭 乙瓣

胡蘿蔔 3g

花生 50g

鹽 1/2小匙

糖 1/4小匙

香油 乙大匙

1、黑木耳先提前泡好

2、將雞胸肉放入冷水中，以50度水溫慢煮入20分鐘

3、雞胸肉放涼後拆成絲備用

4、蒜頭切碎，花生略為壓碎

5、起水鍋將跟芽燙熟,泡冰水待涼瀝乾備用

6、蔥及胡蘿蔔切絲備用

7、將所有材料以鹽、糖及香油調味，拌匀即可盛盤並撒上花生碎

像這種開胃的涼拌菜，1次做好放冰箱吃個2天，省時省力又消暑。黑木耳也被視為腸道清道夫，豐富的纖維素和植物膠質能促進腸胃蠕動，號稱腸道清道夫，還能減少吸收食物脂肪，有減肥和預防變胖的作用。

另外如果黑木耳吃膩，建議也可改以海蜇皮取代，每100公克的海蜇皮，只有約20大卡的熱量，而且其中有70%都是水分，熱量低水分高，不含膽固醇和油脂，也是瘦身好幫手。

選擇大家都不陌生的雞胸肉入菜，當然是因為雞胸肉富含蛋白質，而且脂肪含量低，非常很適合想瘦身或健身的人。但如果每天吃雞胸肉覺得「好無聊」，這個時候也可以考慮換個新歡，改以豬肉作替代。

什麼？豬肉？那不是超油嗎？不不，豬大爺們也有他們瘦的地方呢，豬後腿肉堪稱豬兒「最瘦」的部位，熱量只有111大卡，比雞胸肉117大卡還低，另外小里肌位於背部和腹部中間（就是腰內肉啦），俗稱豬菲力，熱量略高於後腿肉，但每一百克熱量也只有139大卡。

「花生什麼事？」減肥叫吃豬肉還吃花生？？

至於花生，大家也別以為堅果類油，就是減肥剋星，適量食用花生可以促進新陳代謝率，幫助你瘦身成功。花生也含有豐富蛋白質和好的脂肪，攝取之後可以讓人在長時間下，依然很有飽足感，有助於控制食慾，降低飢餓感，反而不會因為嘴饞攝取過多的卡路里。在午餐中加入一些花生，也有助於保持血糖穩定，延緩下午容易產生的飢餓感。

餅乾想吃多少要先拿出來，裝在精緻的盤子上，不但有儀式感，也能避免愈吃愈多，不知不覺吸收更多熱量。（圖/取自pexels）

在家工作的你辛苦了，來杯下午茶吧！

下午茶搭配的飲品，建議採用有舒緩效果的洋甘菊，幫助清除體內的廢物、毒素和多餘的水分(就是消水腫啦)，還可以抑制食慾，對於正在瘦身的人來說，根本就是下午茶必備王牌啊。

但喝個茶怎麼夠呢，工作告一段落就是會想咬個東西呀，這個時候來片全麥高纖餅乾，全麥麵粉富含纖維，可以幫助腸胃蠕動，有利消化，不但口感好，又比夾心餅乾、巧克力餅乾來的熱量更低。

對了，也千萬別忘記，想吃多少就放幾片裝在精緻的盤子上，不但有儀式感，也能避免愈吃愈多，不知不覺吸收更多熱量，那不管你吃的是哪種餅乾，「胖」都是一定無法避免的結局呀。

晚餐的水果時間到囉！ㄟ～不是說減肥不能晚餐吃水果嗎？

再來是大家期待的晚餐時間，半顆葡萄柚加上任何魚肉和蔬菜及油醋，就是清爽的葡萄柚沙拉。選擇紅色加綠色蔬菜，鮮豔的色彩，能在炎炎夏日增進食慾，魚肉營養價值豐富，還能增加飽腹感，葡萄柚有豐富膳食纖維，能增添飽足感及增進排便，而且半顆葡萄柚的熱量大約是40卡，不到白飯的一半，也比芭樂的熱量還低，是減肥好夥伴！

以上是今天讓你在家工作貪吃也不發胖的資訊分享，另外在這邊推薦一項免費工具，給在家上班的辛苦人資HR和苦惱於怎麼計算員工出缺勤的老闆們，1111人力銀行的「1HR人資管理系統」可定位和綁定號碼，讓員工打卡請假都方便，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合。讓人資可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無須進入公司，在家上班零煩惱。

(中時新聞網)