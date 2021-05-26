新工處修復的高133線道，今年初於原址修復便道，辦理擋土牆、路基及路面修復。（高市府新建工程處提供／林雅惠高雄傳真）

連接高雄六龜不老溫泉和寶來溫泉區的高133線道，在88風災後中斷多年，繞道需花半小時以上，衝擊溫泉觀光發展，行政院日前核定同意高市府提報的高133線道路專案計畫補助，並納入內政部「生活圈道路交通系統建設計劃」協助辦理，道路完成前，新工處修復的原址便道可望於8月完工，讓民眾方便通行。

高133線是串連高市六龜區寶來、不老及新開等各溫泉風景區，和在地農產品運輸的主要道路，2009年88風災豪雨造成多處中斷後，又於2012年6月遭遇泰利颱風豪雨侵襲，里程3K＋840~4K＋250處坡面大規模坍滑流失，造成道路中斷。

高133線道沖毀後，寶來、不老兩地10多年來面臨交通及農作物運輸不便，同時衝擊溫泉觀光產業；寶來國蘭花園Villa會館業者簡銘辰說，高133線道中斷後，許多遊客使用導航開車要進寶來或不老溫泉區，快到時卻發現路中斷過不去，須折返繞路，但不知如何繞遠路，乾脆就原程返回，對當地觀光產業影響很大。

高市府為解決新發至寶來之間的通行問題，及重振寶來、不老溫泉觀光產業，除積極向中央爭取重建經費，新建工程處也在今年初於原址修復便道，辦理擋土牆、路基及路面修復。

新工處主祕蔡明益表示，原址便道長度約172公尺、寬度8公尺，預定今年6月底可完成單向通車，8月底完成路面鋪設。市府交通部提報重建工程建設計畫支持，納入內政部2022～2027年度生活圈道路交通系統建設計畫，施工細節要等經費核定後才能規劃。

蔡明益說，高133線道未來完工後可作為省道台20線及台27線該路段的替代道路，可望引進更多人潮，復甦當地農業及溫泉觀光產業。

(中時 )