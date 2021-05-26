台中市26日新增11例新冠肺炎本土確診個案，其中一名確診者24日曾到健保署中區辦公室辦健保卡，其足跡公布後，健保署中區業務組也發出聲明，指稱個案全程配戴口罩，且經酒精消毒後才入內洽公，櫃檯服務同仁也戴口罩及防護隔板，並保持社交距離。

該名確診者是西屯區37歲男性，從事寵物美容師及植栽藝術，平時在家接案未與客戶接觸，他是25日確診44歲工廠作業員室友，據悉是因為免疫疾病，5月24日上午10時到12時曾到位於西屯區健保署中區辦公室辦健保卡，當日凌晨發燒不適至醫院就醫採檢，5月25日報告確診陽性。

健保署在其足跡公布後立即發出聲明強調，已全面完成清消，所有同仁加強每日自我健康監測，請民眾安心洽公。

健保署中區業務組強調，該組完全依防疫規定，所有出入民眾應量測體溫及實名制登錄全程配戴口罩，且經酒精消毒後入內洽公，櫃檯服務同仁亦戴口罩及防護隔板，並保持社交距離。

健保署也強調，因應疫情嚴峻，民眾可利用線上申辦健保卡，或健保智能客服，不用出門就可完成相關業務。

(中時 )