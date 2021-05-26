台微體（4152）26日宣布，與全球知名製藥公司Zydus（NSE：CADILAHC）簽訂授權供應和商業化合約，將旗下抗黴菌藥物「安畢黴R微脂粒凍晶注射劑」以商品名「AmphoTLC」在印度銷售。

依據此非獨家授權合約，台微體將製造並供應AmphoTLC 給Zydus，Zydus則將發揮其商業化實力，在印度銷售AmphoTLC。

AmphoTLC是第一、也是唯一能夠跟原廠藥AmBisome達到生體相等性的複雜學名藥，證實其與世上最安全的兩性黴素Ｂ藥物之相同性。隨著印度最近新冠肺炎而引發的毛黴菌病(COVID-19 associated mucormycosis, CAM)感染激增，AmphoTLC?將立刻進口至印度，緊急彌補該國微脂體劑型兩性黴素Ｂ之短缺。

Zydus與台微體共同合作下，目前已成功地獲得印度監管機構之藥物批准，於2021年5月26日接獲中央藥品標準控制組織(CDSCO)所核准的新藥註冊證，並取得微脂體劑型兩性黴素Ｂ原核准之用途及適應症，准予立刻進口至印度。

Zydus董事總經理Sharvil Patel表示，印度正面臨治療毛黴菌病藥物的嚴重短缺，目前正盡全力，可望能即刻在印度提供AmphoTLC 關鍵藥物，抑制病菌的感染。

(工商 )