房地產代銷產業龍頭海悅國際（2348）26日正式獲金管會核准現金增資發行甲種特別股案，成為國內房地產相關類股首家發行特別股的上市公司，每股發行價格為40元；海悅國際表示，未來將代銷、轉投資事業同步佈局，效益可望持續顯現，未來獲利能力可期。

海悅國際總經理王俊傑表示，此次特別股發行總股數為30,000仟股，發行價格為每股40元，預計募集資金總額為12億元，股款收足後將於台灣證券交易所上市掛牌。

海悅國際表示，發行特別股目的，則主要為償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化財務結構。

海悅此次為第一次發行特別股，屬無到期日，惟公司得於發行屆滿五年之次日起，隨時按原實際發行價格，收回全部或部份之特別股；特別股股東可享有優先分派股息權利，股息以定價基準日之五年期IRS利率+固定加碼利率（3％～5％）按每股發行價格計算，並採現金一次發放。

(工商 )