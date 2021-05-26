天氣炎熱，供電持續吃緊，26日最高用電於下午1時57分達到3712.2萬瓩，仍超越3700萬瓩炸觀，不過還好備轉容量有238.8萬瓩，備轉容量率6.43%，供電燈號持續亮出供電吃緊的黃燈，歷史5月用電量排名第8名與今年用電量第八名。

台電補充說明機組情況，台中電廠9號機24日破管解聯，經過搶修，已於26日下午3時56分恢復併聯，預計27日上午滿載發電。

*歷史5月用電量排名前10高：(截至2021/05/26)1.2021/05/24 3789.3萬瓩2.2021/05/21 3767.9萬瓩3.2021/05/19 3757.4萬瓩4.2021/05/20 3744.7萬瓩5.2021/05/17 3744.2萬瓩6.2021/05/25 3729.3萬瓩7.2021/05/18 3728.8萬瓩8.2021/05/26 3712.2萬瓩(今日)9. 2021/05/14 3705.3萬瓩10. 2018/05/30 3677.1萬瓩

*2021年用電量排名前10高：(截至2021/05/26)1.05/24 3789.3萬瓩2.05/21 3767.9萬瓩3.05/19 3757.4萬瓩4.05/20 3744.7萬瓩5.05/17 3744.2萬瓩6.05/25 3729.3萬瓩7.05/18 3728.8萬瓩8.05/26 3712.2萬瓩(今日)9.05/14 3705.3萬瓩10.05/13 3670.5萬瓩

*今日用電量未進入歷年用電量前10名

(工商 )