金融業疫情持續延燒，今(26)日元富證券、中國信託金控旗下子公司中國信託商業銀行各有1名內勤人員確診，兩家公司都就確診員工所屬單位進行全面清潔消毒作業，其他員工實施居家辦公及自主健康管理。

元富證券今接獲通知，證實有1名內勤員工確診為新冠肺炎，該員工已依衛生主管機關指示進行相關處置，並已通報證券主管機關，公司將持續關懷該員並提供協助，落實企業各項防疫措施。

元富證券表示，該名員工為內勤同仁，業務範疇相對單純，不會接觸到客戶；元富證券已就該員工所屬單位進行全面清潔消毒作業，並要求與該員工互動過之員工全部居家辦公，其他員工亦須加強自主健康管理，採最低人力運作，公司將持續密切關懷員工健康狀況。

在此事件之前，元富已啟動異地及居家辦公、上班分流、全時佩戴口罩、量測體溫、5人以上視訊會議、減少人員移動、落實實聯制、加強公用區域清潔消毒、暫停開放營業大廳等人員健康管理、營業場所衛生管理、營運不中斷等相關防疫措施。

中國信託金控稍早也接獲通知，旗下子公司中國信託商業銀行1名內勤同仁確診新型冠狀病毒。截至今日為止，中國信託銀行有3名同仁、台灣人壽保險公司有1名同仁，合計4名同仁確診。

中信金表示，為保護同仁安全及避免感染風險，公司已針對確診同仁工作之辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁全數實施居家辦公及自主健康管理。

中國信託金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

(中時 )