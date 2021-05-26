新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒，為了守護員工健康並國內疫情的穩定控制，3C通路燦坤為近2700位員工投保疫苗險，第1階段為全體員工投保COVID-19疫苗險1年期保單，第2階段會在政府開放自費疫苗後全面實施，支付全額疫苗接種費用，讓員工施打第1劑COVID-19疫苗，保護好員工健康，讓顧客安心在門市購物消費。

在現階段，第1線為了強化職場安全，添購3000個醫用隔離防護面罩，提供門市人員、物流安裝人員及各原廠駐店協銷人員配戴，完善防疫措施，給予消費者全方位的安心購物環境。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒的現況，部分企業門市調整營業時間，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認工作進度與時程，養成員工自主作業的習慣，為此1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供APP讓在家上班也可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電 1111 人力銀行洽詢。

(中時新聞網)