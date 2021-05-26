美國陸軍與「聯合技術運作系統公司」(Alliant Techsystems Operations LLC)達成1.67億美元的合約，將提供一種安裝在傳統砲彈上的精確導引套件（ Precision Guidance Kit ,PGK），這個公司是排名全球第3大的國防企業-諾斯羅普·格魯曼(Northrop Grumman)的子公司。

防衛部落格(Defense Blog)報導，PGK套件，內有GPS導引系統，並有4片操作翼，它可以安裝在砲彈的頂端，就能使傳統砲彈在飛行過程中修正落點，使其彈著變得更為精準。美國陸軍所購買的套件可安裝在155公釐口徑砲彈上。

這項工作預計將於2024年5月完成，在明尼蘇達州普利茅斯市的組裝工廠生產。

該公司表示，PGK是一種成本低、效果大的套件，它取代了傳統砲彈的引信，由於不需要任何額外的修改，就能提供了更高的轟炸精準度，所以雖然一枚PGK的價格相當於好幾枚傳統砲彈的造價，但是它卻可以使砲彈使用量降低，還減少誤擊造成的傷害，因此非常划算。

(中時新聞網)