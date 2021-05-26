彰化縣警察局查獲女子轉至汽車旅館賣淫。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌26日在召開疫情會議時指出，仍有八大行業違規營業造成疫情破口，指示警政署要持續加強查緝、法辦；並要求中央流行疫情指揮中心依據傳染病防治法相關規定，對於違規的八大行業，除重罰負責人外，對從業人員及消費顧客都要一併開罰，依傳染病防制法第37條及第67條規定，將可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

警政署表示，中央流行疫情指揮中心本月15日因應雙北疫情提升為三級警戒，宣布八大業者停止營業；警政署同步配合各縣市政府主管機關展開聯合稽查與取締，根據近期取締樣態分析，仍有部分八大行業等易群聚營業場所，有「明關暗開」、「轉移陣地至汽車旅館」，或私下約定交易等違法行為。各警察局均已建立資料並派員掌握監控，針對可能再犯的高風險業者，編排嚇阻性勤務進行複式查緝，以有效防範。

警方統計，截至25日止，全國各警察機關共查獲違法營業173件，包括彰化縣警察局查獲8件女子轉至汽車旅館賣淫，台南市查獲養生館明關暗開、南投縣查獲4件養生館、舒壓館、美容坊等違法營業，另北市警局亦查獲一樓一鳳色情性交易，逮捕4名越籍及1名本國籍應召女子。警政署呼籲業者、從業人員和消費大眾要守法，勿心存僥倖，警方絕對會嚴查、嚴辦到底。

警政署長陳家欽表示，感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨日肯定警察配合政府執行防疫工作的奉獻與付出，並將雙北高風險疫情地區第一線員警，比照醫護優先接種疫苗，其他縣市警察局則視疫苗取得情形，依序優先施打，讓全體警察與眷屬健康更有保障。

(中時 )