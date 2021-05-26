國內疫情轉趨嚴峻，政府的防疫措施不斷升級，國內金融機構嚴陣以待，主動提升疫措施，入圍1111人力銀行舉辦的2021幸福企業票選的「兆豐證券」，日前給全體員工發出一封信，信中提及「面對疫情帶來的動盪，我們更要擁有堅定的內心，相互支援、同心努力，確保營運不中斷」，展現全體同仁上下拚防疫的決心，並積極提升營業場所防疫措施。

兆豐證券表示，公司有責任打造一個健康安全的工作環境，從去年新冠疫情開始，公司的防疫未曾間斷，並隨疫情變化滾動式調整防疫措施，目前雙北進入防疫第三級，公司也提升防疫措施，啟動企業持續營運因應措施，包括啟動異樓層辦公、異地上班，以及自5月17日起全台服務據點暫時關閉營業大廳電視牆及單機。各營業據點現場櫃檯則正常營業，但為保護客戶健康，除採取實聯制外，也會採取人流管制。

另外，兆豐證券總公司全棟已於5月16日進行預防性消毒，至28日前暫停廠商及訪客來訪，若有緊急需求，須經部門主管同意。同時為降低同仁接觸風險，所有郵件、包裹、書面文件都在各樓層設有專用放置區域，並且鼓勵同仁自帶餐點，或參加公司訂餐服務。兆豐證券也呼籲投資人，多加利用線上平台服務，進行開戶申請、庫存、交易報價資訊查詢及文件簽署等事宜，若有疑問，善用兆豐證券理財網的線上客服，或以電話與分公司人員聯繫，除非法令規定必須臨櫃辦理，可以透過預約，親臨營業據點辦理。在疫情嚴峻時，透過各項防疫措施及線上服務，讓投資人安心。

而因應雙北第三級疫情警戒，「富邦金控」也採取高規格防疫措施，每日依疫情變化，機動性召開金控暨子公司疫情應變小組會議，已全面啟動14項升級防疫措施，包括：凡居住地或上班地點在萬華區、蘆洲區之跨區移動上班的同仁，5月17日至28日期間，均以居家辦公為原則；並擴大異地辦公及居家辦公規模；並實施6個梯次分流上下班，正常班比例由50％再調降至30％等，全體同仁齊心防疫。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，不少企業早已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)