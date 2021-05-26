新冠肺炎本土疫情嚴重，疫苗供不應求，國台辦指出，上海與江蘇都有團體願意提供台灣新冠疫苗。台北市衛生局長黃世傑表示，大陸疫苗也是被COVAX認證，除非有更好的，不然被認證疫苗也不是說不能考慮。

黃世傑指出，大陸疫苗也都是經過認證，雖然很多人對它的認證有疑慮，但現在除非有疫苗，或者更好的疫苗，否則被認證的疫苗，「也不是不能考慮」。

黃世傑指出，新冠肺炎一年多來，前半段情況不錯，我們以為台灣人對病毒有抵抗力，但這次看到我們很脆弱，世界上不管從中國到歐洲、美國、中南美、印度等，流行都是要好幾個月的時間，台灣若真的普篩的話，那病例是不得了的。

黃世傑直言，若能盡快拿到國際認證疫苗，對所有民眾來講都是福氣，否則接下來幾個月，每天重症、死亡率會越來越多，醫療量能也會崩潰。

黃世傑強調，我們要嚴肅面對疫苗問題，並預設台灣疫情要拖多久，台灣就像一堆乾草，現在火點下去，會燒多久，這是很可怕的事情。

(中時 )