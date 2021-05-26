中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天哽咽表示，部分八大行業於停業期間仍私下營業，增加警察風險。但台北市娛樂公關經紀職業工會認為，「八大」被指控的所謂「私下營業」，「跨縣市移動」等情形，實為制度所迫，也是把陪侍、情慾產業非法化、汙名化後所導致的惡性循環。

台北市娛樂公關經紀職業工會表示，情慾產業，長久被主管機關當作燙手山芋，而從來沒有任何一個行政機關提出其可遵循的防疫標準。若因此造成防疫上的困境，僅指控情慾產業無法落實防疫，卻不建立管理機制，實在有失公平。

台北市娛樂公關經紀職業工會要求，政府應該更積極面對情慾產業存在的現況、重視其勞動環境、勞工權益，不應該把制度怠惰所造成的地下化，完全視為從業者的責任。

台北市娛樂公關經紀職業工會提及，從業者們當然害怕確診、擔心染疫，但對於許多人來說，更害怕被隔離、無法工作而失去生計。政府官員們可能很難想像，一天不工作，可能就要面對龐大的支出缺口是什麼樣的狀態，停業前業績早因疫情下滑，停業更是頓失收入來源，積蓄遲早用盡。如果停業期間生計能維持，沒有人會願意在染疫風險下執業。

台北市娛樂公關經紀職業工會呼籲，各級政府談論個案時，勿再將八大從業人員放大並指為罪魁禍首，如此將造成各個業別間的獵巫與不信賴，對防疫反而是負面效果外，更加劇了對立與歧視；對於仍工作的從業人員，應考量個案基於家庭、生計等因素不得不工作，衡量是否減免處罰並提供生計扶助。

台北市娛樂公關經紀職業工會建議，應檢討是否警方負擔過多防疫期間的非必要勤務，不應使基層員警為考績制度成為染疫的高風險群；儘速通過停業補償與紓困方案，並針對被停業的八大行業乃至休閒娛樂業從業人員，提供完整的配套。使從業者的生計問題能獲得解決。

(中時 )