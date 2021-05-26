新冠疫情緊繃，在「無接觸經濟」背景下，電商成為民生經濟中最重要的社會支援系統。PChome網路家庭（8044）26日表示，疫情期間，將維持全台宅配「不分區、不間斷」的政策，包括雙北各區以及醫院等場所，所有宅配、家電配送服務都將正常進行。此外，網家也表示，PChome 24h購物的倉儲物流已經啟動人員分流，降低接觸感染風險，同時也嚴格執行每個包裹、每次配送的消毒工作。

疫情升溫，民眾減少外出活動頻率，實體賣場人流也大幅減少，帶動宅經濟商機再起。疫情期間人人自危，日前有電商業者表示將停止配送全台醫院與醫院周邊地區，一時變成輿論焦點。針對疫情期間電商物流狀況吃緊，網家表示，在非常時期，電商扮演的是民生經濟的重要支援，旗下PChome 24h購物配合的物流夥伴將在全台灣照常配送，包括雙北各區、醫院等場所，宅配「不分區、不間斷」，大型家電配送服務也會正常進行。

網家表示，不過因應疫情升溫，且三級警戒仍然持續，為落實無接觸防疫政策，部分區域的大型家電到府安裝將暫緩。而雙北部分地區，將暫停物流人員的上樓服務，若送件地址設有管理室，將統一由管理室代收。

同時，為減少不必要的接觸，也將暫停「貨到付款」服務，建議消費者選擇更方便且安全的線上付款方式，為自已與物流人員都能多一份防護。

而在防疫期間，PChome 24h購物為保護員工及消費者健康，倉儲物流早啟動「各倉庫不跨區支援」、「各庫人員分流」政策，以降低人員流動造成接觸感染風險。同時也嚴格執行每個包裹、每次配送的消毒工作，以保證商品安全地宅配到府。倉儲物流人員在落實防疫工作的同時也努力將商品補貨、上架。

近期全國停課，企業啟動居家上班，消費者購物行為數轉往線上，不過訂單爆量，也讓近期大部分電商業者都面臨物流塞爆、出貨延遲的狀況。對此網家則表示，倉庫及物流等第一線的同仁，將持續堅守崗位，協助完成配送最後一哩路，目前已投入大量資源積極優化倉儲系統，彈性調度配送能量，改善倉儲物流的配送能量，並滾動式調整各項防疫工作，期望在嚴峻時刻全力提供全民安心的服務內容。

(工商 )