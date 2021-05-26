民用航空局26日表示，中央疫情指揮中心宣布全國第三級警戒延長至6月14日，因此所有國內線機場持續加強防疫作為，包括內候機室禁止飲食、減少進出口並採實聯制等。民航局同時協調航空公司，國內線所有航班延長退票免收手續費措施。

民航局指出，指揮中心於5月19日宣布防疫升級後，所有機場已立即減少進、出口，且均採實聯制，進出人員需持通行證或透過QR系統登錄。

此外，民航局說，各處機場內之餐廳用餐亦均採實聯制，餐廳內依規定設置隔版提供餐飲，內候機室則全面禁止飲食。機場與航空公司之清潔消毒作業，亦比照全國升級三級警戒時各機場採取之作法，除了要求各航空公司於各處登機門落實旅客登機前消毒作業；機場內每小時清潔消毒一次，每天晚上並進行一次深度清消。

民航局表示，也已協調各航空公司，延長國內線所有航班，旅客於辦理退票時，免收手續費措施，配合指揮中心決策，此一措施暫訂執行至6月14日深夜24點止。

民航局同時提醒旅客，各機場與所有航班清消要求均會持續加強辦理，除旅客報到(包含自助報到機)、行李託運及貨物交寄櫃檯等處所提高清消頻率，機坪接駁車及扶梯車於每趟次執行載客任務後均執行清消；民航局也請業者宣導旅客於登機前上廁所，並由航空站加強廁所清潔，國內線機上廁所原則不開放使用，但旅客如因生理因素仍有如廁需求，則由空服員於每次旅客使用後進行清消。

(工商 )