桃園機場公司26日表示，為杜絕新冠肺炎病毒跨境傳播，桃園國際機場自去年疫情爆發以來，持續執行邊境防疫，除了旅客檢疫至返家的嚴密程序外，託運行李自下飛機到旅客提領前，也必須經過至少兩道關卡消毒，確保旅客及所有可能會接觸到行李的工作人員的健康與安全。

因應疫情升級，桃機公司說，除了每日定時消毒外，也劃定兩座航廈共30處責任區，走動式檢查落實清消檢查與改善，確保進出國門旅客健康。

桃機公司維護處長易顯榮表示，很多入境旅客在機場行李轉盤區提領託運行李時，發現行李箱表面有些微潮濕，其實這是桃園機場為了防止新冠肺炎病毒附著在行李箱上被帶進台灣，因此行李箱自下機後到旅客行李提領區過程中，已使用對人體無害但消毒力強的二氧化氯噴灑消毒至少二次以上。

由於行李箱是旅客一定會碰觸的物品，桃機公司說，除了處理行李的地勤人員外，旅客通關後不論是返家或前往防疫旅館，動線中的海關、防疫司機、旅館工作人員或家人等，也都有可能接觸到，因此消毒程序絕不容馬虎。

行李櫃從航機卸載拖入航廈行李處理場，桃機公司表示，開櫃前即先以二氧化氯噴灑會接觸的櫃體外緣，在搬動行李箱前進行消毒，緊接行李在通過海關X光機檢查後，工作人員又再次噴灑消毒一次，歷經這些清消後行李箱才會由輸送帶傳送到提領區等候旅客領回。而如果來自英國或印度等高風險區域的航班，班機於機坪開貨艙時即會先立即噴灑消毒，增加清消強度。

為防堵新冠肺炎疫情，桃機公司指出，桃園機場超過3百家公民營單位在各自管理與工作區域內每小時清潔一次，每天也同步執行深度消毒與清潔；而入境旅客使用的通關及行李提領區轉盤、廁所及手推車等設備，除每小時都會清消一次的固定頻率外，一經旅客使用後也會立即加強消毒，確保環境設施零病毒殘留，機場公司亦針對航廈各場所劃定30處責任區，每日檢查並提醒改善，以嚴密防護保障旅客及所有人員的安全。

(工商 )