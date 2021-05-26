普生（4117）表示，全台疫情嚴峻已升級至第三級警戒，加劇影響整體篩檢量能吃緊，近日已分別捐贈新竹市、新竹縣政府共1萬、1萬劑GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑產品，並持續陸續與雙北政府、衛生單位、醫院等機構洽談以隨時緊急應援備戰，期盼協助各地社區篩檢站建置、提升台灣防疫監控網絡。

普生第二季包括印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、以及中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑之小量訂單持續出貨挹注，適當調配竹科廠生產效率，目前採取兩班生產人員輪班制，以提升整體產能稼動率，將不排除未來啟動三班制的可能性。

普生指出，台灣受新冠肺炎疫情持續蔓延，力挺全台第一線醫護防疫監控，全力協助政府開設社區篩檢站，提供旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑產品，提升全台疫情篩檢補給量能。

普生旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑可透過採集鼻咽呼吸道分泌物樣本，能夠利用多重化學技術，在單一反應管中，可有效識別二種不同ORF1ab基因和E基因標靶，其PCR核酸檢測試劑僅需1-1.5小時的反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，得到高度準確的檢測結果，並已獲歐盟、印度、印尼、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准。

印度、巴基斯坦等疫情嚴峻，推升新冠肺炎試劑接單動能強；普生4月營收5494萬元，創歷年同期新高水準，年成長382％；累計1至4月營收為2億元，亦改寫歷年新高成績。

因應檢測需求大幅拉升，普生已加速拉升旗下包括PCR核酸檢測、抗原快篩、ELISA抗體檢測等生產能量。

(工商 )