台灣珠寶界傳出好消息，台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）聯合全球知名珠寶品牌Moussaieff推出Moussaieff by Anna Hu珠寶，首批珠寶作品將台北文華東方酒店展出，日前奧斯卡頒獎典禮上，女星Maria Bakalova就搶先佩戴一只Moussaieff by Anna Hu蝴蝶鑽石戒指走紅毯，豔冠群芳。

奧斯卡頒獎典禮上Maria Bakalova搶先佩戴Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指走紅毯。（Moussaieff by Anna Hu提供）

Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指，主石為8.22克拉鑽石。（Moussaieff by Anna Hu提供）

相傳猶太人掌握全球絕大多數的鑽石，其中最知名的就是猶太裔的Moussaieff家族，目前品牌掌門人是高齡91歲的Alisa Moussaieff，在珠寶界被譽為「鑽石女王」。胡茵菲指出，她與Alisa Moussaieff 結緣於2017年的巴黎雙年展（La Biennale Paris），兩人的珠寶展場因緊鄰相連而擦出火花，她被Moussaieff的珍稀寶石深深吸引，而Alisa則對胡茵菲的設計才華讚嘆不已，雙方都留下深刻的印象。

有「鑽石女王」美譽的猶太裔珠寶商Moussaieff家族現任掌門人Alisa Moussaieff。（Moussaieff提供）

擁有百年歷史的Moussaieff家族行事相當低調，僅在倫敦、摩納哥設立精品店，去年，品牌新聘任的執行長David Warren為開發大中華市場，提出邀請胡茵菲擔任客座的想法，因而促成雙方聯手推出Moussaieff by Anna Hu珠寶作品。

Alisa Moussaieff日前接受紐約時報專訪，提及雙方的合作是一拍即合，「我有很厲害的寶石，而胡茵菲擁有很棒的設計點子，新穎且充滿創意的點子！」

Moussaieff擁有不少珍稀名鑽，此為名為「Moussaieff Red」5.11克拉紅鑽，是全世界最大顆的紅鑽。（Moussaieff提供）

胡茵菲也說，身為珠寶設計師最大的難處在於找不到合意的寶石，導致創意受限，被迫妥協讓步，如今有了Moussaieff作為堅強後盾，讓她可以自由揮灑創意。她提及曾受邀參觀Alisa Moussaieff收藏寶石的保險庫，一打開全都是寶石，其中印象最深刻的是一顆名為「Moussaieff Red」的5.11克拉紅鑽，是目前全世界最大顆的紅鑽。

Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，主石為55.75克拉心形白鑽。（Moussaieff by Anna Hu提供）

胡茵菲為Moussaieff by Anna Hu總共設計八件作品，其中Maria Bakalova佩戴的鑽石蝴蝶戒指有五種佩戴方法，另有重達130克拉的鑽石手鐲、主石為55.75克拉心形白鑽的百合花胸針、3.97克拉藍鑽戒指等，預計6月底將會舉辦亞洲巡展，連同Moussaieff的精選珠寶總共有30件、總價逾50億的珠寶作品，精采可期。

Moussaieff by Anna Hu白鑽粉鑽手鍊。（ Moussaieff by Anna Hu提供）

Moussaieff by Anna Hu藍鑽戒指，主石為3.97克拉藍鑽。（Moussaieff by AnnaHu提供）

(中時 )