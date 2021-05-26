台灣珠寶界傳出好消息，台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）聯合全球知名珠寶品牌Moussaieff推出Moussaieff by Anna Hu珠寶，首批珠寶作品將台北文華東方酒店展出，日前奧斯卡頒獎典禮上，女星Maria Bakalova就搶先佩戴一只Moussaieff by Anna Hu蝴蝶鑽石戒指走紅毯，豔冠群芳。

奧斯卡頒獎典禮上Maria Bakalova搶先佩戴Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指走紅毯。（Moussaieff by Anna Hu提供）
奧斯卡頒獎典禮上Maria Bakalova搶先佩戴Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指走紅毯。（Moussaieff by Anna Hu提供）
Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指，主石為8.22克拉鑽石。（Moussaieff by Anna Hu提供）
Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指，主石為8.22克拉鑽石。（Moussaieff by Anna Hu提供）

相傳猶太人掌握全球絕大多數的鑽石，其中最知名的就是猶太裔的Moussaieff家族，目前品牌掌門人是高齡91歲的Alisa Moussaieff，在珠寶界被譽為「鑽石女王」。胡茵菲指出，她與Alisa Moussaieff 結緣於2017年的巴黎雙年展（La Biennale Paris），兩人的珠寶展場因緊鄰相連而擦出火花，她被Moussaieff的珍稀寶石深深吸引，而Alisa則對胡茵菲的設計才華讚嘆不已，雙方都留下深刻的印象。

有「鑽石女王」美譽的猶太裔珠寶商Moussaieff家族現任掌門人Alisa Moussaieff。（Moussaieff提供）
有「鑽石女王」美譽的猶太裔珠寶商Moussaieff家族現任掌門人Alisa Moussaieff。（Moussaieff提供）

擁有百年歷史的Moussaieff家族行事相當低調，僅在倫敦、摩納哥設立精品店，去年，品牌新聘任的執行長David Warren為開發大中華市場，提出邀請胡茵菲擔任客座的想法，因而促成雙方聯手推出Moussaieff by Anna Hu珠寶作品。

Alisa Moussaieff日前接受紐約時報專訪，提及雙方的合作是一拍即合，「我有很厲害的寶石，而胡茵菲擁有很棒的設計點子，新穎且充滿創意的點子！」

Moussaieff擁有不少珍稀名鑽，此為名為「Moussaieff Red」5.11克拉紅鑽，是全世界最大顆的紅鑽。（Moussaieff提供）
Moussaieff擁有不少珍稀名鑽，此為名為「Moussaieff Red」5.11克拉紅鑽，是全世界最大顆的紅鑽。（Moussaieff提供）

胡茵菲也說，身為珠寶設計師最大的難處在於找不到合意的寶石，導致創意受限，被迫妥協讓步，如今有了Moussaieff作為堅強後盾，讓她可以自由揮灑創意。她提及曾受邀參觀Alisa Moussaieff收藏寶石的保險庫，一打開全都是寶石，其中印象最深刻的是一顆名為「Moussaieff Red」的5.11克拉紅鑽，是目前全世界最大顆的紅鑽。

Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，主石為55.75克拉心形白鑽。（Moussaieff by Anna Hu提供）
Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，主石為55.75克拉心形白鑽。（Moussaieff by Anna Hu提供）

胡茵菲為Moussaieff by Anna Hu總共設計八件作品，其中Maria Bakalova佩戴的鑽石蝴蝶戒指有五種佩戴方法，另有重達130克拉的鑽石手鐲、主石為55.75克拉心形白鑽的百合花胸針、3.97克拉藍鑽戒指等，預計6月底將會舉辦亞洲巡展，連同Moussaieff的精選珠寶總共有30件、總價逾50億的珠寶作品，精采可期。

Moussaieff by Anna Hu白鑽粉鑽手鍊。（ Moussaieff by Anna Hu提供）
Moussaieff by Anna Hu白鑽粉鑽手鍊。（ Moussaieff by Anna Hu提供）
Moussaieff by Anna Hu藍鑽戒指，主石為3.97克拉藍鑽。（Moussaieff by AnnaHu提供）
Moussaieff by Anna Hu藍鑽戒指，主石為3.97克拉藍鑽。（Moussaieff by AnnaHu提供）
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(中時 )

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